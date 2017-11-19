خربين يقترب من جائزة أفضل لاعب آسيوي

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

اقترب السوري عمر خربين، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، من خطف جائزة أفضل لاعب في آسيا لموسم 2017، بعد أن رشحه الاتحاد الآسيوي أمس إلى المرحلة النهائية مع الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، والصيني وو لي.

وسيطر شرق القارة الآسيوية على قائمة المرشحين للجوائز السنوية التي ستقام في 29 نوفمبر الجاري في بانكوك العاصمة التايلاندية.

وضمت القائمة 33 مرشحاً، بين لاعب ولاعبة وحكم وحكمة واتحاد، وأختير 9 مرشحين من غرب القارة، فيما كان 3 مرشحين من وسط القارة.