الأهلي يكسب الرائد بسداسية.. ويتصدر

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

نجح فريق الأهلي لكرة القدم لدرجة الشباب في الدوري الممتاز للشباب، في تحقيق الصدارة في جولته الأولى، بعد فوزه الكبير أمس على الرائد بستة أهداف دون مقابل، والتي ساهمت في تحقيق الصدارة، ويعمل الأهلاويون على مواصلة صدارتهم بعد فوزهم الكبير , في الوقت الذي فاز فيه الاتحاد على نظيره الفتح برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم في الاحساء .

وخـرج الـهـلال بـفـوز صعب أمام أبها بهدف دون مقــابل، في اللـــقاء الذي جمعهمـا على أرض الأخـير، وبنـفس الـنتيجة كـسب الاتفاق النصر في اللقاء الذي جمعهما على مـلعـب الاتفــاق ،وشهدت حضـور خالـد الدبل رئيس نادي الاتفاق.

وتعادل الشباب أمام مستضيفه هجر بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مواجهة القادسية والوحدة.