جامعة عبدالرحمن بن فيصل تحقق بطولة السباحة والكاراتيه

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الكاراتيه والسباحة، في ختام بطولـة التـجمــع الأول التــي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتستضيفها جامعة الإمام عبدالرحمن، وتشمل المنافسات الكاراتيه و الكاتا وكذلك السباحة. وجاءت جامعة الملك سعود ثانياً ثم جامعة أم القرى ثالثاً. وفي منافسات السباحة، حلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أولاً ثم جامعة الإمام محمد بن سعود ثانياً،