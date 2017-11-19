الكويتي القطان يطير باللقب الاسيوي
الرياض ـ واس | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am
توج اللاعب الكويتي محمد القطان بكأس بطولة الرياض الآسيوية الأولى للتنس تحت 14 عاماً، بفوزه في المباراة النهائية أمس على نظيره العماني منير الرواحي، وحصل على كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعب السعودي قاسم العبيدان، بفوزه على زميله اللاعب عبدالعزيز الراجح بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (6/1 – 6/0).
وفي منافسات الزوجي، حقق المركز الأول وكأس البطولة اللاعبان الكويتي محمد القطان والعماني منير الرواحي، وحصل على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية الثنائي السعودي قاسم العبيدان وعبدالعزيز الراجح.