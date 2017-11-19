على الرغم من أنها لم تتخط السابعة والعشرين من عمرها، إلا أن جينيفر شريدر لورنس، نجمة هولويد الشهيرة على الأرض وفي السماء باتت أغلى أجراً بين نظيراتها في السينما العالمية.وولدت جينيفر في 15 أغسطس 1990. وعرفت بدورها في سلس