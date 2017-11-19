“أصدقاء” تفوز بمنحة صيتة

الرياض ـ خالد الرشيد | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

توقع اليوم الأحد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اتفاقية مع مؤسسة الملك خالد، وذلك بمناسبة الحصول على منحة برنامج الأميرة صيتة الدامر التنموي، وسيتم بموجب توقيع الاتفاقية الانطلاق رسمياً فـي مشروع كارت أبيض الذي يهدف إلى الحد من السلوكيات السلبية بالوسط الرياضي.

حيث سيتم من خلال المشروع تأهيل 30 شاباً على مهارات التطوع وبناء الفرق التطوعية، مهارات صناعة القائد المشجع، الإلقاء ومخاطبة الجمهور، مهارات حل المشكلات، مهارات نبذ التعصب والعنف، تعزيز المواطنة.

ويمثل الجمعية في التوقيع ماجد بن أحمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة، فيما سيمثل مؤسسة الملك خالد الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة للمؤسسة.