انطلاق التسجيل في سباق الجري

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

انطلق التسجيل في فعاليات سباق الجري الخيري في نسخته الثانية والعشرين، والذي سيقام في الواجهة البحرية في المنطقة الشرقية، ويحمل شعار"التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد"، حيث ستنطلق فعاليات السباق يوم السبت المقبل تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وكانت عمليات التسجيل قد بدأت من خلال مخيم خاص في الواجهة البحرية بالخبر لاستقبال الراغبين في المشاركة، على أن يكون يوم 24 نوفمبر هو اليوم الأخير للتسجيل.

من جهة أخرى، واصلت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة عبد العزيز التركي عملها المكثف من أجل ظهور السباق بمظهر مميز، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين حاجز الـ 10 متسابقين.