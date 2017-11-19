السعران: مقبلون على مرحلة انتقالية في التايكوندو

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

أوضح ثامر السعران رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للتايكوندو، أن عملهم لا يقتصر على تنظيم البطولات الداخلية فقط، مشيرا إلى أنه منذ إعادة تشكيل اللجنة قامت بدراسة العديد من المقترحات التي تلقتها من حكام ومدربين وإداريين ومهتمين، ووضعت العديد من القواعد والأنظمة لتتطابق مع الأنظمة الدولية والمحلية.

وبين السعران أنهم وضعوا آلية جديدة لشهادات الأحزمة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، دعماً وتحفيزاً لمنتسبي التايكوندو في السعودية، بالإضافة إلى وضع جدول النقاط وتحديثه بعد كل جولة لبث روح التنافس بين الأندية، ويتحصل ذوو المراكز المتقدمة على مزايا ومكافآت دون غيرهم.