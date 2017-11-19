كارينيو يقسم اللاعبين.. وهتان يواصل العلاج

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

استأنف فريق الشباب الأول لكرة القدم مساء أمس الأحد تدريباته على الملعب الرديف في مقر النادي، بعد الراحة التي منحها الأوروجوياني دانيال كارينيو للاعبين، عقب التعادل مع الاتحاد 1-1 في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وبدأت الحصة التدريبية التي شهدت حضور ومتابعة سعيد العويران لاعب الفريق السابق، بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، بقيادة جونزاليس مدرب اللياقة، ومن ثم قسم كارينيو اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين أمام الاتحاد، وأخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، بينما أخضع المجموعة الثانية إلى تمارين فنية وتكتيكية خلال مناورة في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدد من الجمل الفنية، اختتمها بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشارك في التمارين جميع اللاعبين باستنثاء هتان باهبري الذي واصل برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة الاتحاد.