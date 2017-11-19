أحد يختبر اللياقة بتدريبات التحمل

| Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

المدينة المنورة - سعود الحبيشي



رفع فريق أحد الأول لكرة القدم درجة تحضيراته للقاء الرائد الخميس المقبل، في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية أمس الأحد، على الملعب الرديف في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.

وعمد الجزائري نبيل نجيز في الفترة الصباحية إلى اختبار لياقة اللاعبين بتدريبات التحمل والقوة، قبل أن يركز في التمارين المسائية على تطبيق خطة اللعب التي سينتهجها أمام الرائد، واتضح أنها تعتمد على تكثيف منطقة الوسط واللعب على الأطراف.

من جهته، أبدى محمد العلوي المشرف على الفريق تفاؤله بمواصلة مسيرة الانتصارات أمام الرائد، مؤكدا أن الفريق في كامل جاهزيته الفنية ولا يعاني من غياب أي لاعب.