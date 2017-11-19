الطبيب يمنع الشهري من تدريبات النصر

الرياض - حواس العايد | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

كثف الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تحضيرات فريقه مساء أمس الأحد على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، استعدادا للقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد الخميس المقبل، في قمة مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي.



اجتماع مع اللاعبين

استهل المدرب الأرجنتيني الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، امتدح خلاله مجهودهم أمام الرائد 5-0 في الجولة العاشرة من الدوري، مطالبا إياهم بمضاعفة الجهد وعدم التفريط في النقاط.



تدريب قياس

أدى اللاعبون في بداية التمارين حركات الإحماء والتسخين وتدريبات لياقية متنوعة، ومن ثم قسمهم المدرب إلى مجموعات لأداء تمارين الجري حول الملعب بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى تدريبات تقوية استخدام الأحمال وكرات التوازن، اختتمها بقياس معدلات اللياقة باستخدام أجهزة خاصة.



راحة طبية

شهدت التدريبات غياب الدولي يحيى الشهري لاعب خط الوسط، نظرا لحصوله على راحة طبية، بسبب التحاقه بالفريق مباشرة بعد معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الـذي اختتـم أخيــرا في البرتغال.

جائزة فوزير

ســـــلم الأرجنتينــــي كونتيروس مــدرب الفريق قبل بداية التدريبات المغربي محمد فوزير لاعــب الوسط جائزة أفضــل لاعب في مباراة الفريق أمـام النصر، المقدمة من ميـاه تانـيا، التـــي حصل عليها بناء على تصويت جماهير النصر عبر الموقع الرسمي للنادي على تويتر.