الرائد يستعد خلف الأبواب المغلقة

بريدة - نايف البدراني | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

فــرض الرومانـــي ماريوس سيبيريا مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، طوقا من السرية بإغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، حتى موعد مواجهة أحد الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

ويهدف المــــــدرب الروماني من هذه الخطوة إلى إبعاد لاعبيه عن الضغوط وتهيئتهم بشكل مثالي من أجل استعادة نغمة الانتصارات، بعد الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام النصر 0ـ5 في الجولة العاشرة من الدوري.

ورغم إغلاق التدريبات، إلا أن "الرياضية" نجحت في اختراق حاجز السرية في الحصة التدريبية المسائية أمس الأحد، التي بدا واضحا فيها تركيز سيبيريا مدرب الفريق على النواحي التكتيكية، إذ أخضع لاعبيه إلى تمارين اشتملت على التمرير في مساحات ضيقة واللعب من لمسة واحدة، والضغط على حامل الكرة إلى جانب تدريبات خاصة لرفع المعدل اللياقي لعدد من اللاعبين، قبل أن يختتمها بمناورة كروية.

إلى ذلك، واصـل البرازيلي دانيال أمورا لاعب وســط الفريق برنامجـــه العلاجـــي والتأهيلي تحت إشراف طبيب النادي.