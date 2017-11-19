الفيصلي يكتفي بحصة صباحية

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

اكتفى فريق الفيصلي الأول لكرة القدم بتدريبات صباحية أمس الأحد، في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، ضمن برنامج استعداداته للقاء الفتح السبت المقبل في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وأخضع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق اللاعبين إلى تدريبات خاصة في المسبح الرئيسي تحت إشراف يوروزيفيتش فلادان مدرب اللياقة، على أن يبدأ التحضيرات الفعلية للقاء الفتح بتمارين لياقية وتكتيكية.

يشار إلى أن الفيصلي غاب عن منافسات الجولة العاشرة بسبب تأجيل مباراته مع الهلال لانشغال الأخير بمواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.