الباطن يرفع اللياقة قبل التعاون

حفرالباطن - طلال القطيني | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

تلقى فريق الباطن الأول لكرة القدم دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة التعاون السبت المقبل، في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي، بعد أن أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر لسلطان غنيمان مدافع الفريق بالمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب اكتمال برنامج علاجه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان الفريق قد استأنف تحضيراته عصر أمس الأحد، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة يومين، عقب مباراة القادسية التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وفرض البرتغالي جواكيم ماتشادو مدرب الفريق تدريبات لياقية مكثفة، بهدف المحافظة على المخزون اللياقي للاعبين بعد الراحة السلبية.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين، ما عدا عبدالله الجوعي، الذي فضل المدرب إراحته بسبب شعوره بارتفاع في درجة الحرارة.