الفيحاء يرفض الراحة عقب الفتح

المجمعة - محمد السناني | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

اجتمع الأرجنتيني جوستافو كوستاس مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم بلاعبيه، قبل بداية التدريبات التي استؤنفت مساء أمس الأحد على ملعب عبدالعزيز التويجري في مقر النادي، عقب الخسارة أمام الفتح 1-3 أمس الأول في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وركز المدرب الأرجنتيني الذي رفض منح لاعبيه راحة خلال الاجتماع على مناقشة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون من أجل تصحيحها، كما حثهم على نسيان الخسارة والتفكير في المواجهات المقبلة، التي شدد على أنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات استرجاعية ولياقية، طبقوا بعدها مجموعة من التمارين الفنية والتكتيكية، فيما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف الأرجنتيني كلاوديو ميدينا مدرب الحراس.

وعلى نفس الصعيد، واصل البرتغالي ادملسون باروس مدافع الفريق برنامجه التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي.