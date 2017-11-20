الرباط الصليبي يغيب إدواردو عن الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 16:43 pm

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم في العاصمة الياباني “طوكيو” تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.



وأجرى إدواردو فحوصات طبية دقيقة فور وصول بعثة الفريق الهلالي الى “طوكيو” مساء اليوم الأثنين بعد كشف الفحص المبدئي على يد طبيب الفريق أعمر مهدان وجود قطع في الرباط الصليبي للتأكد من نوع الإصابة.



هذا وتقرر أن يجري إدواردو عملية جراحية في موضع إصابته في البرازيل على يد الطبيب “Rene Abdalla”..



وكان البرازيلي إدواردو تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 خرج على أثرها مصاباً من الشوط الأول.