نقل مواجهة النصر والاتحاد من "الدرة" إلى "الملز"

الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 18:18 pm

قررت لجنة المسابقات في اتحاد القدم، نقل مباراة النصر والاتحاد المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، والمدرجة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين من ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.



وكشفت لجنة المسابقات في اتحاد القدم في بيانها، أن قرار النقل يعود بسبب وجود أعمال صيانة في ملعب الملك فهد الدولي، بعد خوض الهلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت الماضي أمام أوراوا الياباني في المباراة التي انتهت 1ـ1، لذا تم نقل المباراة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد.