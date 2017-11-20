استقالة رئيس اتحاد القدم الإيطالي بعد فشل التأهل للمونديال

الألمانية - الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 18:50 pm

استقال كارلو تافيكيو من رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد أسبوع من فشل المنتخب الإيطالي (الآزوري) في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الإثنين.



ونقلت (انسا) عن مارسيلو نيتشي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد قوله إن تافيكيو استقال من منصبه خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم في مقر الاتحاد بالعاصمة روما.



ومع تزايد الضغوط والانتقادات بعد فشل الآزوري في تصفيات المونديال، أقال تافيكيو جامبييرو فينتورا يوم الأربعاء الماضي من تدريب الفريق وتردد أنه تواصل مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني ولكنه رفض العرض المقدم إليه مثلما رفض عدد آخر من المدربين البارزين.



وخسر الآزوري أمام المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي الفاصل لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها عن كأس العالم منذ 1958.