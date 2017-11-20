الأربعاء.. العقيل رئيساً للشباب

الرياض- الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 20:31 pm

وافقت الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين على عقد الجمعية العمومية (غير العادية) لنادي الشباب يوم الأربعاء المقبل على مسرح النادي العاصمي لتزكية أحمد العقيل رئيساً لاربع سنوات مقبلة خلفاً للمعتذر طلال آل الشيخ المكلف من قبل الهيئة.



وأغلق باب الترشح لرئاسة نادي الشباب الأسبوع الماضي، حيث لم يتقدم للرئاسة سوى أحمد العقيل.



هذا وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الشباب، فتح باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين، لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.



هذا وقد اختار العقيل في مجلس إدارته، ناصر السبيعي، خالد آل ثنيان، تركي الفرج، عامر القريني، طارق اليوسف، عبد الملك الثميري، طارق النوفل، أحمد البريكي.