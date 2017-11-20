تركي آل الشيخ رئيساً لاتحاد التضامن الإسلامي بالتزكية

الرياض- الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 21:19 pm

أعلن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اليوم الإثنين تعيين تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيسا له لمدة أربع سنوات مقبلة بالتزكية.



جاء ذلك في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي التي أقيمت اليوم الإثنين في مدينة الرياض لاختيار الرئيس الجديد.



وذكر حساب هيئة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي تعلن تزكية تركي آل الشيخ رئيساً لاتحاد التضامن الإسلامي".



هذا، وقدم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد الجديد دعماً مالياً بمبلغ 30 مليون ريال، كما أعلن عن تخصيص مبنى للاتحاد ولجانه في العاصمة السعودية الرياض.