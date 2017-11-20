النصراويون يتفاعلون مع مبادرة مراون بـ 2700 تذكرة

الرياض - الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 20:33 pm

تكفل عدد من نجوم نادي النصر وأعضاء الشرف في النادي العاصمي بشراء تذاكر مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد الخميس المقبل في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.



وتفاعل النصراويون مع مبادرة الدعم والوفاء للحارس سالم مروان حارس نادي النصر سابقاً، والذي خصص دخل مواجهة الفريق المقبلة أمام الاتحاد بالكامل له بناء على توجيهات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.



حيث وصل عدد التذاكر التي قام النصراويون بشرائها حتى الآن إلى 2700 تذكرة.



وقدم سلمان المالك عضو شرف نادي النصر 1000 تذكرة للحارس السابق، فيما قدم فواز النعمان، عضو شرف النادي الأصفر 300 تذكرة مجانية، فيما قدم اللاعبان يحيى الشهري والحارس عبد الله العنزي وطلال النجار 200 تذكرة لكل منهم، و150 تذكرة لكل من عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين، فيما قدم الخماسي أحمد عكاش وشايع شراحيلي وإبراهيم غالب وحسن الراهب والبرازيلي ليوناردو 100 تذكرة لكل منهم.