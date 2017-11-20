القرناس: لا أعذار بعد الآن

| Tuesday, 21 November 2017 - 00:00 am

أبدى محمد بن صالح القرناس، الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي سعادته بكلمات الرئيس تركي آل الشيخ خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الجديد.

وقال لـ"الرياضية" القرناس: "كلمات آل الشيخ أكبر دافع لمزيد من العمل الجاد والعطاء ودعمه الشخص والمعنوي، ومبادرته الكريمة بدعم ميزانية الاتحاد بـ 30 مليون ريال، وتخصيص مقر للاتحاد يضم السكن والمرافق هي أكبر دعم وميزانية غير عادية، خاصة أن الاتحاد كان يعاني مادياً". وأضاف: "الآن ليس لدينا أي عذر عند أي تقصير في أنشطة وبرامج الاتحاد".