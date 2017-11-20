اتحاد التضامن.. الانطلاقة قبل 32 عاما

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 21 November 2017 - 00:00 am

انطلق الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي من مدينة الرياض، حيث تم تشكيله مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال المؤتمر التأسيسي الذي عقد قبل 32 عاما.

وجاء تأسيسه ليحقق هدف تقوية التضامن الإسلامي بين شباب الدول الأعضاء، وتعزيز الشخصية الإسلامية في الميادين الرياضية، وترسيخ مبادئ عدم التمييز بين الأديان والأجناس والطبقات تماشياً مع تعاليم الإسلام.



اللجنة التنفيذية

تكونت اللجنة التنفيذية للاتحاد للمرة الأولى من أربعة عشر عضواً برئاسة الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وثلاثة نواب للرئيس من السنغال وماليزيا والسعودية، وأمين عام من السعودية، وثمانية أعضاء من تونس وبنجلادش وتركيا وسلطنة عمان وليبيا وباكستان ومصر والسعودية، إضافة إلى ممثل عن منظمة المؤتمر الإسلامي.



دورات التضامن

تقرر أن تقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي كل أربعة أعوام، وكانت البداية في السعودية عندما استضافتها عام 2005 في المدينة المنورة، بمشاركة 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي. وكان من المقرر إقامة الدورة الثانية في إيران عام 2009، لكنها ألغيت بعد نشوء نزاع بين إيران والعالم العربي. وجاءت الدورة الثالثة عام 2013 في إندونيسيا، فيما أقيمت الدورة الرابعة في عام 2017 في باكو في أذربيجان. وتقرر أن تقام الدورة الخامسة في عام 2021 في إسطنبول.