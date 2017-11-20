السومة يدخل عالم العطور

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 21 November 2017 - 00:00 am

دخل السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم عالم العطور، وذلك عبر إعلان نشره عبر حسابه الشخصي في أنستجرام.

ونشر السومة مقطع فيديو للإعلان، والذي ظهر من خلاله وهو يؤدي عددًا من التمارين الرياضية في إحدى الصالات الخاصة مستخدمًا العطر الخاص بالإعلان.

وسجلت الجماهير الأهلاوية إعجابها بالإعلان الذي نشره السومة، حيث وصل عدد علامات الإعجاب إلى أكثر من 78 ألف علامة إعجاب، ويحظى السومة بمتابعة عبر حسابه تصل إلى أكثر من مليون متابع.