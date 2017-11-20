برازيلي الباطن يظهر في دبي.. والإدارة تلاحقه

حفر الباطن ـ طلال القطيني الدمام ـ خالد الشايع | Tuesday, 21 November 2017 - 00:00 am

هدد محترفو فريق الباطن الأول لكرة القدم إدارة ناديهم أمس بالرحيل وفسخ عقودهم الاحترافية في حال عدم تسلمهم رواتبهم المتأخرة، ليلحقوا بزميلهم البرازيلي جورجي سيلفا الذي اختفى عن الأنظار مساء أمس الأول ، قبل أن تتضح مغادرته إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومنها إلى دبي. ورفض الرباعي الأجنبي البرتغالي فالدو ألهينهو والبرازيليون تراباي أديسون وجوناثان بينيتيس ولويس بيتي دخول التدريبات الجماعية دون استلام رواتبهم المتأخرة، واكتفوا بأداء تدريبات انفرادية بعد فراغ الفريق من الحصة التدريبية أمس.



رد النادي

ومن جانبه أوضح منصور الظفيري مدير الفريق، أن اللاعبين تسلموا مساء أمس كامل رواتبهم المتأخرة التي كانوا يطالبون بها وسيوجدون في التدريبات بصورة اعتيادية، في إشارة إلى احتواء الأزمة.

وكان سيلفا قد ودع أمس الملاعب السعودية عبر تغريدتين دوّنهما باللغة العربية في حسابه الشخصي على تويتر موقع التواصل الاجتماعي جاء فيهما: "الحمد لله، أولًا أريد أن أشكر مدينة حفر الباطن وأهالي المدينة الجميلة الذين كانوا يشجعونني في الأسواق ووسط المدينة".

وأشارت لـ "الرياضية" المصادر نفسها أن سيلفا اتخذ خطوته بعد دراستها مع وكيل أعماله، حيث انتظر إلى حين حلول الوقت القانوني الذي يخوله الرحيل دون الرجوع إلى ناديه في حال تأخر تسلم رواتبه، وفاضل بين ناديين خليجيين، أحدهما دبا الفجيرة الذي سبق له مفاوضته قبل شهرين وأعلن أمس استغناءه عن لاعبه البرازيلي جوسيل فيريرا داسيلفا "سياو"، تمهيدًا لانتدابات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق بعد أسابيع وتحديدًا في 11 سبتمبر المقبل.



إجراءات قانونية

من جهة أخرى، خاطبت إدارة نادي الباطن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإبلاغها بسفر البرازيلي جورجي سيلفا إلى أبو ظبي دون إشعارهم ، وأرجأت اتخاذ أي خطوة أخرى إلى حين التأكد من نوايا اللاعب.



تهديد وملاحقة

ومن ناحيته، أوضح مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن أنهم علموا في وقت متأخر أمس الأول أن البرازيلي جورجي سيلفا غادر السعودية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وبين أنهم حاولوا الاتصال به، إلا أن محاولاتهم لم تنجح وقال: "ما زالت لدينا الرغبة في عودة اللاعب وبقائه في صفوف الباطن، حيث إن عليه تقديم مبرراته حول الخطوة التي اتخذها لعرضها على مجلس الإدارة، وفي حال اقتناع إدارة النادي بها، فإن لدينا الرغبة الحقيقية في بقائه".

وعما إذا كان قد وقع لأي نادٍ آخر، قال الظفيري: "حتى الآن لم يوقع رسميًّا لأي ناد، وفي حال توقيعه رسميًّا سيكون لنا موقف آخر، حيث سنتخذ كامل الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق النادي، ولن نقدم على أي خطوة إلا بعد أن يوقع رسميًّا لنادٍ آخر".