قيادتكم للمباريات الأوروبية مشروطة

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Tuesday, 21 November 2017 - 00:00 am

طالب الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام الدوري السعودي للمحترفين بالصبر على وجود الحكام الأجانب، خاصة أنه لم يتبق على نهاية الدوري سوى 16 جولة، جاء ذلك خلال اجتماعه بحكام الدوري خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس الأول في مدينة بريدة.

اللغة الإنجليزية



وعد كلاتنبيرج الحكام بالتعاون مع 4 دول أوروبية في تبادل الحكام، واشترط أن يكون الحكام الذين سيتم اختياره يجيدون اللغة الإنجليزية، وشدد على أهمية تطوير الحكم لنفسه بتعلم اللغة الإنجليزية، مهدداً بسحب الشارة الدولية من الحكام الذين لم يطوّروا أنفسهم في اللغة الإنجليزية.



ابتعاث إلى أمريكا



أوضح كلاتنبيرج، أن لديه استطاعة في إقناع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بابتعاث الحكام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعلم اللغة الإنجليزية، مشترطاً تطوير الحكم لنفسه أولاً، وأن يكون لديه أساسيات اللغة، والرغبة في التطوير، ومنــــح كلاتنبيرج الحكام الدوليين فرصـــة لتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.

اعتراض بالقول



وتصدر الحكام سلطان البلوي الحالات التحكيمية التي تمت مناقشتها، جاء من أبرزها البطاقة الصفراء التي أشهرها للبرتغالي فالدو الهينهو لاعب فريق الباطن الأول لكرة القدم أمام الهلال، ضمن الجولة السابعة من الدوري، بعد أن تعرقل الحكم من اللاعب، وبرر البلوي إشهاره للبطاقة الصفراء للاعب بأنه اعترض عليه بالقول وليس بالفعل، الأمر الذي أثار استغراب بقية الحكام.

تسريب الأخبار



تطرّق رئيس لجنة الحكام الرئيسية إلى خبر مغادرته "جروب" الحكام عبر "الواتس أب" ونشره في صحيفة "الرياضية"، وتوعّد بأن من سرّب الخبر سينتهي من التحكيم، وأنه سيبحث عن المسرّب لأخبار الحكام واللجنة حتى يكون عبرة لغيره من الحكام.



اجتياز الاختبارات



وكان فهد المرداسي وتركي الخضير وعبد الله الشلوي ومحمد العبكري، الحكام الدوليون الأربعة، قد تجاوزوا اختبارات اللياقة البدنية بطلب مـن الاتحاد الآسيوي، وبالتالي لن يلتحقوا بدورة حكام النخبـــة التي ســــتقام في العاصمــــة الإماراتية أبوظبي الأسبوع بعد المقبل.