"فيفا" يوقف 3 مسؤولين مدى الحياة

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 21 November 2017 - 18:11 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء عن إيقاف ثلاثة مسؤولين مدى الحياة بعد اعترافهم بقبول رشى خلال محاكمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكر فيفا اليوم أن ريتشارد لاي من جزيرة جوام، العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا والفنزويلي رافاييل ازيكيفيل نائب الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وجوليو روكا من نيكاراجوا مدير مكتب التنمية بالفيفا سابقا، جرى إيقافهم من قبل لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي مدى الحياة.



وأوضح بيان فيفا أن المسئولين الثلاثة وقعت عليهم غرامات ملائمة تتناسب مع مبالغ الرشى التي اعترفوا بالحصول عليها.



وجرى إدانة لأي بالحصول على مليون دولار من مسئولين يبحثون عن شراء النفوذ في فضيحة تورط بها الكويتي أحمد الفهد الصباح العضو باللجنة الأولمبية الدولية.



وأعترف روكا وازيكيفيل بالحصول على رشى مقابل بيع الحقوق الاعلامية وحقوق التسويق لمباريات من بينها مباريات في تصفيات كأس العالم وبطولات إقليمية مثل كوبا أمريكا.