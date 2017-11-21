18 ديسمبر موعداً لإجراء قرعة كأس الملك

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 November 2017 - 18:25 pm

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 30 ربيع الأول الموافق 18 ديسمبر المقبل، موعدًا لإجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجرى عند الساعة الثانية ظهرا بمقر الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض.



حيث ستقام البطولة بالنظام المعمول به في الموسم الرياضي السابق بمشاركة 32 فريقا يمثلون 14 من أندية الدوري السعودي للمحترفين، و16 من أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والثالثة بنظام التصفيات.



يذكر إلى أن بطل كأس خادم الحرمين الشرفين في الموسم الماضي فريق الهلال الذي توج أمام نظيره الأهلي 3-2، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.