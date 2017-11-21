بوجبا وإبراهيموفيتش يعودان لمانشستر يونايتد

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 21 November 2017 - 17:56 pm

بعد عودة بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش، تعززت الخيارات المتاحة أمام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل كبير، وبات يتطلع لاحتفال من خلال حسم تأهل الفريق إلى الدور الثاني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على بازل السويسري غدا الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات.



ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة ويليه بازل وسيسكا موسكو الروسي برصيد ست نقاط لكل منهما وبنفيكا البرتغالي في المركز الرابع بدون رصيد.



ويأمل مورينيو في تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في أن يصبح أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، حيث سبق وقاد بورتو البرتغالي للقب في عام 2004 وإنتر ميلان الإيطالي في 2010.



وبعد أن حقق مانشستر يونايتد العلامة الكاملة في مبارياته الأربع السابقة بالمجموعة، بات الفريق بحاجة إلى نقطة واحدة فقط ليحسم صعوده من المركز الأول في المجموعة إلى دور الستة عشر.



ومع عودة بوجبا وإبراهيموفيتش، تعززت بشكل كبير الخيارات المتاحة أمام مورينيو في اختيار تشكيلة الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر سيتي.



وكان الثنائي قد عاد خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الممتاز مطلع هذا الأسبوع ، لكن المدرب يدرك ضرورة الحذر من التحامل على اللاعبين بعد العودة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابات.