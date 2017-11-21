دياز يخطف الأنظار من نجوم الهلال في طوكيو

طوكيو- سلطان العتيبي | Tuesday, 21 November 2017 - 20:04 pm

حرصت الجماهير السعودية من المبتعثين وأبناء موظفي السفارة إضافة إلى الجاليات العربية المتواجدة في اليابان والجماهير اليابانية على دعم الهلال قبل مواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.



وتتواجد الجماهير السعودية منذ وقت مبكر في مقر بعثة الهلال، حيث تتواجد منذ الساعة الثانية ظهرا بتوقيت العاصمة اليابانية طوكيو لتلتقي بلاعبي الهلال وتلتقط الصور التذكارية وتحصل على التواقيع، ويحظى لاعبا الهلال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب بإقبال الجماهير والبحث عنهم، لكن رامون دياز مدرب فريق الهلال يتمتع بشعبية جارفة لدى الجماهير اليابانية، خصوصا وانها تذكر ما قدمه دياز برفقة الأسطورة مارادونا في كأس العالم للشباب ١٩٧٩ إضافة إلى الستين هدفاً الذي أحرزهم الأرجنتيني برفقة يوكهاما الياباني في ١٩٩٦.