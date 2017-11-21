مختار فلاتة: الهلال لا يقف على أي لاعب

طوكيو- سلطان العتيبي | Tuesday, 21 November 2017 - 20:22 pm

أوضح مختار فلاتة مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم أن تواجدهم في طوكيو منذ وقت مبكر سيساعدهم على التأقلم مع الأجواء الباردة في اليابان قبل مواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل.



وبين المهاجم الهلالي أن الشوط الأول انتهى في الرياض وتبقى شوط آخر هنا، مشيراً إلى أن الهلال كان الأفضل في مواجهة الذهاب، ومعتبراً أن النتيجة عادلة رغم أن الكرة لم تنصف الفريق الأزرق في اللقاء الأول.



وعن غياب البرازيلي إدواردو، قال مختار فلاتة :" الهلال لا يقف على أي لاعب، ونملك البديل المناسب في تعويض كارلوس إدواردو".