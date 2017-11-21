حمزة يناقش إعداد الأخضر الأولمبي للآسيوية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 November 2017 - 21:27 pm

اجتمع حمزة إدريس المدير الإداري للمنتخبات السعودية للفئات السنية لكرة القدم، مع المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات للفئات السنية عبدالرحمن السيار، ونايف القاضي مدير المنتخب السعودي الأولمبي، وماجد النجران مدير المنتخب للشباب، والأرجنتيني دانيال تيغليا المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها المرحلة الأخيرة من إعداد الأخضر الأولمبي لكأس آسيا 2018 تحت 23 عامًا التي ستقام في الصين خلال يناير المقبل، واستعدادات الجهاز الفني وكذلك البرنامج الزمني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الإعدادي للمنتخب الشاب لبطولة كأس آسيا 2018 تحت 19 سنة والتي ستقام في إندونيسيا منتصف أكتوبر من العام المقبل، إلى جانب مناقشة المعسكرات والمشاركات السابقة لكلا المنتخبين.