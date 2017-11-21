الوحدة يتصدر دوري الأمير فيصل بن فهد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 November 2017 - 21:49 pm

تصدر فريق الوحدة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم في جولته الـ 11 بعد فوزه على الشعلة بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وارتفع رصيد الوحدة إلى 20 نقطة بالمركز الأول مؤقتًا لحين نهاية الجولة غدًا، وتوقف رصيد الشعلة عند 14 نقطة بالمركز الثامن.



فيما تعادل الخليج مع نظيره النهضة بثلاثة أهداف لكل منهما، على ملعب الخليج بسيهات، وارتفع رصيد الخليج إلى 17 نقطة بالمركز الثالث، ورصيد النهضة 12 بالمركز الثاني عشر.



وتعادل أيضا فريقا النجوم والوطني بدون أهداف على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ليرتفع رصيد النجوم إلى 12 نقطة بالمركز الحادي عشر، ورصيد الوطني 14 نقطة بالمركز التاسع.