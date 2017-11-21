مارادونا وكلوزه في قرعة مونديال روسيا

الرياضية - الفرنسية | Tuesday, 21 November 2017 - 22:08 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء عن لائحة النجوم المساعدين في حفل قرعة مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، في 1 ديسمبر المقبل في قصر الكرملين موسكو.



وسيمثل الفرنسي لوران بلان، الإنجليزي غوردون بانكس والبرازيلي كافو والإيطالي فابيو كانافارو والإوروغوياني دييغو فورلان والإرجنتيني دييغو مارادونا والإسباني كارليس بويول الى جانب الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سيحضر كأس العالم إلى المنصة، وهي البلدان الثمانية التي سبق ان فازت بكأس العالم.



وكان الاتحاد الدولي أعلن الاسبوع الماضي أن الحفل سيقدمه الانجليزي غاري لينيكر، هداف مونديال 1986، والصحافية الروسية ماريا كوماندنايا، وسيكون برفقتهما ايضا أسطورة كرة القدم الروسية نيكيتا سيمونيان.



وقال السويسري جاني انفانتينو رئيس فيفا: "إنهم مجموعة رائعة من المساعدين وأنا مسرور بأن يكون لدينا أساطير فيفا ممثلين عن الدول التي فازت سابقاً بكأس العالم في حفل القرعة النهائية".