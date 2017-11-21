الأهلي يقدم 20 مليون ريال للشباب.. ويعتذر له

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 02:24 am

تقدمت إدارة نادي الشباب برئاسة طلال آل الشيخ بالشكر والتقدير إلى الأمير خالد بن سلطان رمز النادي العاصمي ورئيسه الفخري، الذي أدار تداعيات قضية الحارس محمد العويس بكل حنكة واقتدار، وعلى قبوله اعتذار الأشقاء في النادي الأهلي.



كما تقدمت إدارة النادي العاصمي بوافر التقدير إلى الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي على اعتذاره الشجاع للنادي وتقديمه مبلغ 20 مليون ريال.





وأكدت الإدارة الشبابية أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة كان حريصاً على حفظ واسترداد حقوق الأندية ومنع أي نوع من التجاوزات التي قد تشكل تهديداً لرياضة الوطن.