عودة بعد 10 مواسم

| Wednesday, 22 November 2017 - 01:01 am

تتجدد المواجهة بين فريقي الرائد وأحد غدا الخميس في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين بعد غياب دام نحو عشرة مواسم عندما التقيا آخر مرة في دوري الدجة الأولى، لكن مواجهة الفريقين لاتعد الأولى بينهما في مسابقة دوري المحترفين حيث سبق أن تواجها مرتين سابقا في موسم 1993 وهو الموسم الوحيد الذي جمع الفريقين سابقاً وانتهت مواجهتهما الأولى في المدينة بالتعادل 3ـ3 فيما تمكن الرائد من الفوز في بريدة بهدفي مزيد الشقير وجوما مقابل هدف لأحد سجله محمد الأحمري