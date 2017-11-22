النصر يسيطر

| Wednesday, 22 November 2017 - 01:01 am

سيطر فريق النصر الأول الكرة القدم على مواجهاته الدورية الأخيرة أمام نظيره الاتحاد، ففي آخر تسع مواجهات جمعت الفريقين في مسابقة الدوري لم يتمكن الاتحاد من الفوز نهائياً على النصر الذي فاز في سبع مواجهات وتعادل في مباراتين.

ويعود آخر فوز اتحادي على النصر في الدوري إلى موسم 2012 عندما فاز في الرياض بهدف دي سوزا، وكان النصر قد حقق نتائج كبيرة في الشباك الاتحادية منها أكثر من مواجهة انتهت بالثلاثة بالإضافة إلى الفوز الكبير في جدة بخمسة أهداف نظيفة الموسم قبل الماضي.