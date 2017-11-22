أمطار جدة تربك الأهلي والاتحاد

جدة ـ ماجد هود وعبدالغني الشريف | Wednesday, 22 November 2017 - 00:00 am

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة جدة أمس، في تأجيل مباراة فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة أمام نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، إلى الـ 4 من ديسمبر المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل. وجاء قرار الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بتأجيل المباراة، بعد أن تأكد استحالة وصول الفريقين إلى الصالة، بعد أن أغلقت مياه الأمطار الطرق المؤدية إلى الصالة التي تقع في حي الوزيرية.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 12 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وعلى صعيد فريقي كرة القدم في الناديين، اضطرت إدارة الكرة في النادي الأهلي إلى نقل تدريبات فريقها التي كان مقررًا لها رديف ملعب الجوهرة إلى ملعب النادي تفاديًا للتأخير، بينما أدى الاتحاد تدريبه في ملعبه لكن بعد الموعد المحدد بنصف ساعة.

ولحسن حظ الفريقين أن الطرق المؤدية إلى الناديين الواقعين في شارعي الصحافة والتحلية لم تتأثر بمياه الأمطار، لحسن التصريف في تلك المنطقة.