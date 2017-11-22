شراء 4250 تذكرة لمبادرة الوفاء

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 22 November 2017 - 00:00 am

تفاعلًا مع بادرة الوفاء لتكـريـم نجـم المنتخـب السعودي والنصر السابق سالم مروان في مباراة الغد بين النصر والاتحاد، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين، ‏تكفل فهد المشيقح نائب هيئة أعضاء الشرف في نادي النصر بشراء 1200 تذكرة، وسلمان المالك عضو هيئة أعضاء الشرف بـشراء 1000 تذكرة، والأمير بندر بن خالد بن عبد الرحمن عضو الشرف بشراء 1000 تذكرة، وشايع شراحيلي بـ 100 تذكرة، والبرازيليان ليوناردو وبرونو بـ 100 تذكرة، وعبد الله العنزي بـ 200 تذكرة، والدولي السابق سعيد العويران بـ 150 تذكرة، فيما تكفلت رابطة لاعبي النصر بشراء 500 تذكرة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد مع الإقبال الكبير.