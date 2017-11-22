أزمة الباطن وجورجي تصل “فيفا”

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 22 November 2017 - 00:00 am

تصاعدت الأزمة بين نادي الباطن والبرازيلي جورجي سيلفا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد أن رفع اللاعب شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب فيها بفسخ عقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مقدم عقده ورواتب ثلاثة أشهر، بينما أكد مبارك الظفيري نائب رئيس النادي أنهم سيرفعون شكوى مضادة يطالبون فيها بمعاقبة اللاعب وتعويض مالي لإخلاله بالعقد وسط الموسم، وأنهم يملكون كافة الأوراق والمستندات التي تعزز موقفهم.

ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي في نادي الظفرة الإماراتي، للخضوع للتجربة مع لاعب أوزبكي، حسب ما أعلنه النادي الإماراتي الذي كشف عن أن "وكيل البرازيلي جورجي سانتوس أكد لهم أن اللاعب لم يستلم مقدم عقده ورواتب ثلاثة أشهر، وأنه قدم شكوى لـ "فيفا"، ومن حقه البحث عن نادٍ آخر حسب قوانين الفيفا، كما أن لديه عدة عروض من أندية في الإمارات وخارجها".

وأوضح الظفيري أنهم ما زالوا ينتظرون ردًّا رسميًّا من اللاعب لتحديد توجهه الرسمي، مشددًا على أن ما لديهم حاليًّا مجرد أقاويل، وصرح للرياضية: "حتى الآن موقفنا لم يتغير، وننتظر اللاعب لنعرف ماذا سيقول، ونتشاور الآن مع محامي النادي لجمع الأوراق والمستندات وتقديمها لـلفيفا".

وأضاف: "صحيح أننا لم نسدد رواتب اللاعب، وننتظر أن يتواصل معنا، ولم نحاول الاتصال بوكيل أعماله، فهناك تشعبات كثيرة في القضية أكبر من المعلن عنها، وفيها شد وجذب كبيران، وهي لا تقف على تسديد الرواتب فقط، ولا نريد أن نكشف أوراقنا كلها الآن".

وشدد الظفيري على أنهم سيتأثرون برحيل اللاعب في هذا التوقيت الحرج.

وتابع: "جروجي سيلفا لاعب مهم ومؤثر في الفريق، ولكن كما جلبناه نستطيع أن نجلب مثله بل وأفضل، ولكن المشكلة تكمن في أنه ترك الفريق في وقت ضيق، وقبل فترة التسجيل الشتوية".

ويؤكد نادي الباطن أنه لا يحق للاعب فسخ عقده وسط الموسم دون إخطارهم، غير أن مختصين في الاحتراف الدولي أكدوا للرياضية أنه في حال تأخر النادي في تسديد رواتب اللاعب لثلاثة أشهر، فإن من حقه أن يفسخ عقده دون الرجوع لناديه.