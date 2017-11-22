عطيف وفارياس أول قضايا إدارة العقيل

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 22 November 2017 - 00:00 am

بدأت إدارة نادي الشباب الجديدة برئاسة أحمد العقيل، السعي من أجل حل القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والبالغ عددها 20 قضية وشكوى، تصل في مجموع مطالبها المالية إلى 20 مليون ريال.

وأشارت لـ "الرياضية" مصادر قريبة من النادي، إلى أن أول القضايا التي ستعمل الإدارة الشبابية على معالجتها هي مطالبة اللاعب البرازيلي كاميليو فارياس، إلى جانب تسديد بعض مستحقات اللاعبين المحليين في مقدمتهم أحمد عطيف. من جهة ثانية، وجهت إدارة النادي الدعوة لأعضاء الشرف، من أجل حضور الجمعية العمومية المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي في الرياض، من أجل تزكية أحمد العقيل رئيسًا لمدة أربعة أعوام.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية قد أغلقت الأحد باب الطعون على قائمة مجلس الإدارة الجديد، دون أن تتلقى اعتراضًا ضد أي عضو فيها.

وتضم القائمة الوحيدة المرشحة لإدارة النادي، أحمد العقيل رئيسًا، إضافة إلى ثمانية أعضاء هم: ناصر السبيعي، خالد آل ثنيان، تركي الفرج، عامر القريني، طارق اليوسف، عبد الملك الثميري، طارق النوفل، وأحمد البريكي.