أحد يفقد المدغشقري أندريا 3 أشهر

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 22 November 2017 - 00:00 am

تأكد غياب المدغشقري إسلام أندريا، لاعب فريق أحد الأول لكرة القدم، عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، عقب إجرائه أمس عملية لتجبير الساق في مستشفى السعودي الألماني بعد تعرضه للإصابة في تدريب الفريق أمس الأول.

وخضع اللاعب لعملية استمرت أكثر من 3 ساعات، ومن المتوقع مغادرته إلى بلده لاستكمال علاجه.

واكتظت غرفة اللاعب بعدد من لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري، ومدرب الفريق السابق السعودي عبد الوهاب ناصر الذي أكد أن إصابة أندريا تعد خسارة كبيرة للفريق، متمنيًا له العوده إلى الملاعب في أسرع وقت.