الهيئة تنظم استراتيجية الاقتصاد الرياضي

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 22 November 2017 - 00:00 am

نظمت ظهر أمــس الثلاثاء الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، ورشة عمل " استراتيجية الاقتصاد الرياضي "، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

ورحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في افتتاح أعمال الورشة بكافة المشاركين من مختلف الجهات والمهتمين بالاقتصاد الرياضي، مبيناً بأن "هذه الورشة تأتي كجزء من برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، حيث تسعى الهيئة العامة للرياضة إلى إعداد استراتيجية واسعة النطاق لإقامة اقتصاد رياضي نابض ومستدام والذي من شأنه تحفيز التغيير المجتمعي وتحسين العوائد الاقتصادية في مجال الرياضة"، وإضاف " بأنه تم التركيز في هذه الورشة على دمج مجموعة متعددة من قيادات الهيئة العامة للرياضة وأصحاب المصلحة الرئيسيين سواء من القطاع الحكومي والخاص والمفكرين في مجال الاستثمار الرياضي لاستكشاف الإمكانيات الاستراتيجية" .