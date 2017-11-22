اتحاد القدم ينهي ارتباطه مع الأرجنتيني باوزا

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 17:15 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، عن إنهاء ارتباطه مع الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلم فيها الأرجنتيني قيادة الدفة الفنية للأخضر.



هذا وأكد اتحاد الكرة بأنه يعكف حالياً على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل، بما يواكب المرحلة الراهنة التي يستعد خلالها الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



من جهته، أوضح عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن قرار إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني باوزا، جاء بعد دراسة فنية شاملة لعمله، من خلال المعسكرين الذين أقامهما الأخضر في الفترة الماضية والمباريات الودية.