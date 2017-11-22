رئيس اتحاد القدم: وديات الأخضر كشفت عمل باوزا

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 17:52 pm

أوضح عادل عزت رئيس اتحاد القدم، بأن إنهاء الارتباط بالأرجنتيني باوزا المدير مدرب للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يأتي انطلاقاً من مصلحة الأخضر، وانعكاساً للآمال المعقودة عليه في مشاركته في كأس العالم 2018في روسيا.



وبين عادل عزت: " قرار إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني باوزا، جاء بد دراسة فنية مستفيضة وشاملة لعمله".



وأضاف: "تم تقييم عمل باوزا، من خلال المعسكرين الذين أقامهما الأخضر في الفترة الماضية، والخمس مباريات الودية التي خاضها الأخضر في المعسكرين".



وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق اليوم، إنهاء ارتباطه بالمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، بعد أن ثمن رئيس الاتحاد السعودي الجهود التي بذلها المدرب خلال فترة تواجده على الهرم الفني للأخضر .