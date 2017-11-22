يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى كسر عقدة موسم 2012 حيث كان آخر انتصار له على نظيره النصر في الدوري المحلي، عندما يحل مساء غدٍ الخميس ضيفاً على نظيره النصر، في لقاء يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في قم