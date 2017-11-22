الشبابيون ينصبون العقيل رئيساً للنادي
الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 19:39 pm
نصبت الجمعية العمومية الغير عادية لنادي الشباب اليوم الأربعاء، أحمد العقيل رئيساً للنادي العاصمي لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية، خلفاً لطلال آل الشيخ المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة.
وذكر الرئيس الجديد لنادي الشباب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إخوتي وأحبتي بعد حمد الله وتوفيقه، تم تزكيتي رئيس لمجلس إدارة نادي الشباب لأربعة مواسم قادمة، أسأل الله أن يوفقني ومجلس الإدارة لهذه المهمة، ولن استغني عن دعمكم ودعائكم".