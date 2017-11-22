سالم يعلن جاهزيته لنهائي سايتاما

طوكيو - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 20:12 pm

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، مشاركة اللاعب سالم الدوسري الذي أبدى جاهزيته لإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام فريق أوراوا الياباني، بعد أن تعرض لإصابة في مواجهة الذهاب في الرياض يوم السبت الماضي.



وعلى ذات الصعيد، واصل الفريق الهلالي تدريباته، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، إذ عمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في بداية المران إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية، قبل أن يطبّق دياز عدد من التدريبات الفنية المنوّعة.



هذا وقررت إدارة نادي الهلال فتح منفذ بيع تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا الياباني خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك من الساعة 1:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً في فندق "New Otani hotel" في طوكيو، وذلك تقديرًا لجماهير الهلال الراغبة بالحصول على التذاكر بعد انتهاء البيع الإلكتروني.