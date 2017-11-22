إدواردو يعد جماهير الهلال بعودة قوية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 20:30 pm

وجه البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة لزملائه اللاعبين وجماهير الفريق، قبل موقعة إياب النهائي الآسيوي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني يوم السبت المقبل، وأشاد إدواردو بالجماهير الهلالية التي كانت في انتظاره في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الرياض، إذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلاً: "وصلت في الثالثة صباحاً، رأيت مودة المشجعين وتحفيزهم لي، منحوني المزيد من القوة لأعود أقوى بكثير، شكراً لكم على المودة".



وتعرض إدواردو لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مواجهة الهلال مع أوراوا، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.