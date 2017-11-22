الاتحاد يسعى لكسر عقدة 2012 أمام النصر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 November 2017 - 21:09 pm

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى كسر عقدة موسم 2012 حيث كان آخر انتصار له على نظيره النصر في الدوري المحلي، عندما يحل مساء غدٍ الخميس ضيفاً على نظيره النصر، في لقاء يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تنطلق بثلاثة مواجهات، حيث يستضيف الرائد نظيره أحد في بريدة، ويحل الشباب ضيفاً على الفيحاء في المجمعة.



ويسعى النصر الذي لديه مباراة مؤجلة مع الباطن من الجولة قبل الماضية، للبقاء في دائرة المنافسة ومواصلة تميزه وعروضه القوية وآخرها الفوز على الرائد في الجولة الماضية 5-0، رفع بها رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث جاءت من 4 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة، لذى سيحرص النصر بكل قوة لتحقيق النقاط الثلاث للبقاء في دائرة المنافسة، خاصة وأنه في حال الفوز في لقاءه المؤجل سيقلص الفارق مع الهلال "الثاني" بـ20 نقطة، والأهلي "المتصدر"بـ21 نقطة مع العلم أن الهلال لم يلعب اخر جولتين لمشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وفي المقابل يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويريد تعويض تعادله على أرضه في الجولة الماضية مع الشباب 1-1، لذا سيدخل اللقاء للحصول على نقاط المباراة والتقدم في سلم الترتيب، رغم أن المهمة ليست سهلة كونه لم يتغلب على النصر في الدوري منذ عام 2012، في ظل غياب محمود كهربا أبرز لاعبي الفريق بداعي الإصابة.



وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يسعى الرائد إلى تعويض خسارته الماضية 0-5 من النصر، عندما يواجه أحد في لقاء يكتسب أهميته من موقع الفريقين المتأخر في جدول الترتيب، إذ يحل الرائد في المركز الـ14 والأخير بـ5 نقاط بفارق 3 نقاط عن أحد الذي يحتل المركز الـ12، وبالتالي الفائز منهما سيحقق نتيجة مهمة في الابتعاد قليلاً عن مناطق الهبوط، إضافة إلى أنها ستكون من منافسه المباشر، وهو الحال بالنسبة للفيحاء المنافس الثالث لهما على الهبوط بحلوله في المركز الـ13 بـرصيد 7 نقاط الذي سيخوض لقاءً صعباً مع الشباب، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة الـ11.



ويأمل الفيحاء أن يوقف مسلسل النتائج الغير جيدة التي أدت إلى إقالة مدربه منذ أكثر من جولة، ولكن نتائجه لم تشهد تحسناً خاصة أنه تلقى خسارة جديدة الجولة الماضية 1-3 من الفتح، فيما يسعى الشباب الذي يحتل المركز الـ11 بـعشرة نقاط، لاستغلال ظروف منافسه وتحقيق الفوز، والتقدم لمراكز الوسط، إذ يشهد الفريق حالياً ارتفاعاً في مستواه، ولكن تعادله مع الهلال والاتحاد في الجولتين السابقتين جعلا الثقة تعود للاعبين بشكل كبير.