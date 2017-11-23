50 شبابيا ينصّبون العقيل رئيسا

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

نصب 50 عضواً من أصل 90، يمثلون الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشباب أمس الأربعاء، أحمد العقيل رئيساً للنادي بالتزكية لـ4 أعوام مقبلة، بحضور سعد الرويس نائب مدير عام شؤون الأندية في الهيئة العامة للرياضة، وعادل عسيري مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة الرياض، وأعضاء الجمعية العمومية يتقدمهم محمد جمعة الحربي رئيس النادي الأسبق.

ووجد أيضا عبد الله القريني الرئيس السابق، ومجلس إدارته كنعان الكنعاني وخليف الهويشان ومزيد السبيعي.

وجاءت تزكية العقيل إثر عدم تقدم أحد سواه للمنصب الشاغر، بعد دعوة طلال آل الشيخ الرئيس المكلف لعقد الجمعية العمومية من أجل مصلحة النادي.

قضايا دولية

تواجه إدارة أحمد العقيل العديد من المصاعب والعقبات، بسبب ما يعانيه الشباب من أزمات مالية وقضايا لدى "فيفا".