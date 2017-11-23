برنامج الإعداد.. يسقط باوزا

الدمام ـ خالد الشايع | Thursday, 23 November 2017 - 00:00 am

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة الأرجنتيني إدجــاردو بــاوزا، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القـــدم بعد ٦١ يوماً فقط مــن إعلان التعاقــد معه، وخمــس مباريــات تجريبية منها اثنتان فقط معتمدتان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضـــح الاتحــــاد السعودي في بيان رسمي أنه أنهى ارتباطه مع باوزا، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على المنتخب.

وأشار إلى أنه يعكف حاليًا على إنهاء تفاصيل التعاقد مع مدرب بديل، يكــون فــي مســتوى التطلعات، بمـا يواكــب المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018.

من جانب آخر، كشفت لـ"الرياضية" مصـادر، أن إقالــة باوزا جاءت لعدم قناعة القائمين على المنتخب بطريقة الإعداد التي ينتهجها المدرب، والتي تحتــاج إلـى معسكرات طويلة. واستدلت المصادر على أنه يضم في كل معسكر ٣٤ لاعباً، ويجرب الكثير من اللاعبين، في وقت لم يتبق فيه على المونديال سوى ثمانية أشهر فقط.